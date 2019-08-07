خضر: الاعلام يتعاطى مع اي حدث امني له علاقة بمدينة بعلبك بطريقة تهويلي

اعتبر محافظ بعلبك الهرمل بشير خضر أن "هناك حاجزا نفسيا لدى بعض اللبنانيين من زيارة بعلبك بينما نجد ان السائح الاجنبي يزور المدينة من دون خوف"، مشيرا الى ان "موضوع حفظ الامن في بعلبك هو قرار نهائي لدى جميع الاجهزة الأمنية ولا تراجع عنه".
وفي حديث تلفزيوني اسف خضر لأن "الاعلام يتعاطى مع اي حدث امني له علاقة بمدينة بعلبك بطريقة تهويلية"، معتبرا ان "الوضع الاقتصادي في بعلبك في تحسن ملحوظ والمهرجانات كانت ناجحة".
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