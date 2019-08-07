النشرة: انهيار سقف مبنى في عين الحلوة ولا اصابات

افاد مراسل "​الخليج 365​" في صيدا، عن إنهيار جزء من سقف من غرفة النوم في منزل أبو عمر المغربي الكائن في "حي البركسات" في ​عين الحلوة​، وقد سقطت على السرير حين كان وعائلته خارج المنزل، ولم يصب أحد بأي أذى واقتصرت الأضرار على الماديات.

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