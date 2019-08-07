أعلن النائب ​جميل السيد​ في تصريح عبر وسائل التواصل الإجتماعي "أننا تقدمنا اليوم بالشكوى الجزائية أدناه مقترنة بشريط فيديو، لدى ​النيابة العامة التمييزية​ على المدعو نبيل كرم لإقدامه خلال مقابلة تلفزيونية على توجيه عبارات تحقير مهينة لنواب الأمة رداً منه على موقفهم المعارض لصفقة بيع بناية بصورة مشبوهة ل​شركة تاتش​ للخليوي في ​وسط بيروت​". وقد أرفق السيد تصريحه، بالصور التالية:

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كانت هذه تفاصيل خبر السيد: تقدمنا بشكوى جزائية على نبيل كرم لإقدامه على توجيه عبارات مهينة للنواب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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