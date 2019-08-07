حذر عضو القيادة القطرية لحزب "البعث العربي الإشتراكي"محمد القواس، رئيس الحكومة سعد الحريري من تكرار خطيئة الرئيس الراحل رفيق الحريري والإنجرار وراء رئيس الحزب "التقدمي الاشتراكي" النائب السابق وليد جنبلاط في مواجهة مفتوحة مع عهد رئيس الجمهورية ميشال عون كما حصل عام 2004 في مواجهته لعهد الرئيس الاسبق إميل لحود".
وفي بيان له، لفت القواس أن "جنبلاط ما لبث يستقوي بالخارج على الداخل منفذاً لأجندات خارجية تأميناً لمصالحه الذاتية على حساب المصلحة الوطنية قبل أن يعود وينقلب من جديد".
كانت هذه تفاصيل خبر القواس: نحذر الحريري من الانجرار وراء جنبلاط بمواجهة مفتوحة مع عهد الرئيس عون لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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