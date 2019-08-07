القواس: نحذر الحريري من الانجرار وراء جنبلاط بمواجهة مفتوحة مع عهد الرئيس عون

حذر عضو ​القيادة​ القطرية لحزب "البعث العربي الإشتراكي"محمد القواس، رئيس ​الحكومة​ ​سعد الحريري​ من تكرار خطيئة الرئيس الراحل ​رفيق الحريري​ والإنجرار وراء رئيس الحزب "التقدمي الاشتراكي" النائب السابق ​وليد جنبلاط​ في مواجهة مفتوحة مع عهد ​رئيس الجمهورية​ ​ميشال عون​ كما حصل عام 2004 في مواجهته لعهد الرئيس الاسبق ​إميل لحود​".

وفي بيان له، لفت القواس أن "جنبلاط ما لبث يستقوي بالخارج على الداخل منفذاً لأجندات خارجية تأميناً لمصالحه الذاتية على حساب المصلحة الوطنية قبل أن يعود وينقلب من جديد".