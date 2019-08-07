النشرة: الطيران الحربي الإسرائيلي ينفذ غارات وهمية كثيفة فوق قرى النبطية

أفاد مراسل "​الخليج 365​" في ​النبطية​ أن ​الطيران الحربي الإسرائيلي​ ينفذ غارات وهمية كثيفة في هذه الأثناء فوق قرى النبطية، ​بنت جبيل​ و​مرجعيون​ وصولا حتى صور وعلى علو منخفض.

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