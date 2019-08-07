روحاني: الحظر الاميركي الجائر جريمة ضد الإنسانية

اعتبر الرئيس الايراني ​حسن روحاني​ أن "الحظر الجائر المفروض على ​الجمهورية​ الإسلامية إرهاب إقتصادي وجريمة ضد الإنسانية"، مشيراً إلى أن "هذا ​الإرهاب​ الإقتصادي لم يستثن أي شيء وحتى ​الأطفال​ والمرضى الراقدين في ​المستشفيات​"، مؤكدا ان "الحظر المفروض على الجمهورية الإسلامية جريمة ضد الإنسانية وان الشعب الإيراني سيبقى صامدا في مسيرة المقاومة كما كان حتى اليوم.

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