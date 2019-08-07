مسؤول ايراني: صبر ايران الاستراتيجي أنهك أميركا

لفت رئيس منظمة الدفاع المدني في ​ايران​ العميد ​غلام رضا جلالي​ إلى أن "الصبر الاستراتيجي الذي انتهجته ​الجمهورية​ الاسلامية الايرانية وخاصة في مجال ​الاتفاق النووي​ قد أنهك العدو وجعله في موقف المنفعل"، مشيراً إلى أن "بلدنا اليوم وفي ظل الظروف الحالية يواجه العدو على عدة مستويات".

وأكد ان "الصبر الاستراتيجي لنظام الجمهورية الاسلامية وخاصة في مجال الاتفاق النووي قد أنهك العدو وجعله في موقف المنفعل"، مشيراً إلى أن "​اميركا​ تحاول إخافتنا بألاعيبها العسكرية وتسعى لارغام ايران على الرضوخ لنزعتها التسلطية"، قائلا: "قدرات ايران الردعية وخاصة في المجال العسكري قد أحبطت ألاعيبهم لأن عزم ​إيران​ العسكري الذي اسقط ​طائرة​ تجسس مسيّرة باهضة الثمن بواسطة سلاح محلي قد تفوق على العدو، وقد أدرك العدو بأن ايران لاتمزح مع احد في حالة الدفاع عن نفسها."