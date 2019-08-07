ترامب يتهم "غوغل" بالعمل ضده مع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية

اتهم الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​ غوغل بالعمل سراً ضده مع اقتراب موعد ​الانتخابات الرئاسية​ المقبلة، الأمر الذي رفضته هذه المجموعة العملاقة بشدة.

واوضح ترامب في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي، إنه "استقبل قبل فترة رئيس مجموعة غوغل سوندار بيشار في ​البيت الأبيض​، الذي قال أمامه إنه لا ينوي التدخل بشكل غير شرعي في انتخابات العام 2020، رغم كل ما يقال عكس ذلك".

وتبنى ترامب اتهامات، سبق أن نقلتها شبكة "​فوكس نيوز​" القريبة منه، لمهندس عمل سابقاً في غوغل، مفادها أن المجموعة الكاليفورنية تريد التأكد من أن ترامب سيهزم في انتخابات العام 2020.

وكما نقل ترامب كلاماً لصحافي قال إن "غوغل سحبت عام 2016 ​مقالات​ ضد ​هيلاري كلينتون​ من محرك بحثها، في حين أبرزت مقالات أخرى مسيئة له"، وتابع في تغريداته "كل هذا غير شرعي، ونحن نراقب غوغل من كثب".

ورفضت المجموعة العملاقة بشدة اتهامات ترامب، وقال متحدث باسم غوغل "تحوير نتائج بحث لأهداف سياسية لا يمكن إلا أن يضر بعملنا، ويتعارض مع المهمة التي نقوم بها، وهي تقديم مضمون مفيد إلى كل المستخدمين".