أعلن وزير الدفاع الايراني العميد ​أمير حاتمي​ أنه "ستتم إزاحة الستار عن ​منظومة​ "باور373" الصاروخية بتاريخ 22 آب الحالي"، موضحا أن "إزاحة الستار عن منظومة الدفاع الجوي الصاروخية "باور 373" وتسليمها الى ​القوات المسلحة​ من شأنه ان يزيد بعون الله من القدرة الدفاعية للبلاد".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر حاتمي: إزاحة الستار عن منظومة "باور 373" الصاروخية المحلية قريباً لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.