الحجار: سليم جريصاتي هو وزير وصاية على القضاء

اعتبر النائب ​محمد الحجار​ أن "وزير الدولة لشؤون ​رئاسة الجمهورية​ ​سليم جريصاتي​ هو وزير وصاية على ​القضاء​ ويمارس دوره كوزير عدل اصيل"، مشيرا الى ان "كلام وزير ​الصناعة​ ​وائل ابو فاعور​ حول التدخل بالقضاء صحيح".

وفي حديث تلفزيوني أعلن الحجار أنه "من المتوقع ان يعود رئيس ​الحكومة​ ​سعد الحريري​ الى ​لبنان​ اليوم وهو لن يعتكف عن القيام بدوره ولكن من حقه زيارة عائلته في الخارج"، مشددا على ان "الحريري لا يريد ان يتحول مجلس الوزراء الى ساحة اشتباك".

ولفت الحجار الى ان "حادثة قبرشمون مدانة من الجميع ولكن هناك فريق يريد ادانة الحزب التقدمي الاشتراكي قبل ان يقول القضاء كلمته".