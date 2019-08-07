شرطة الدنمارك: إنفجار لم تعرف أسبابه في العاصمة كوبنهاغن

أعلنت ​الشرطة الدنماركية​ عن تضرر مكتب للضرائب في العاصمة كوبنهاغن، نتيجة إنفجار لم تعرف أسبابه. وأدى الإنفجار الى توقف حركة القطارات في محطة نوردهافن التي تقع شمال وسط المدينة. وكان هناك شخصان في المكتب لكنها لم يتعرضا لأي إصابة.

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