مصادر النشرة: التحقيقات مستمرة لمعرفة ملابسات مقتل الأب نجار

تتضارب المعلومات حول وفاة الاب الأنطوني ايلي نجار الذي وجدت جثته في دير مار شعيا مصابة بطلق نار، في ظل انتشار عدد من المعلومات غير الصحيحة على وسائل الإعلام.

وفي حين أكدت بعض المعلومات عبر "​الخليج 365​"، وجود رسالة خطية بجانب الجثة لم يعرف مضمونها على عكس ما يتم تناقله، لفتت إلى أن "التحقيقات مستمرة لمعرفة إن كان هو من كتبها أم تم وضعها بجانب الجثة".

من جهة أخرة، نفت مصادر رهبانية أن يكون قد عُثر بجانب الأب نجار على رسالة توديعية كما أشيع، مؤكدة ضرورة انتظار التحقيقات.