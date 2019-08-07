البورصة ترتفع مع بداية تعاملات الأربعاء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى عيد: صعد المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 مع بداية تعاملات اليوم الأربعاء، بنسبة بلغت 0.53% إلى مستوى 13729 نقاط. وارتفع مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.47%، ومؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.46%. وكانت المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 ارتفع أمس بنسبة 0.42%، إلى مستوى 13655 نقطة، بدعم من مشتريات محلية.

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