رئيس جامعة حلوان يتابع الكشف الطبي للطلاب الجدد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد قاسم:

أجرى الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان، جولة تفقدية لمبنى رقم (٧) بالإدارة الطبيه بالحرم الجامعي لمتابعة عملية إجراء الكشف الطبي للطلاب الجدد المرشحين لجامعة حلوان في العام الجامعي الجديد ٢٠١٩ - ٢٠٢٠، للتأكد من توفير كل سبل الراحة للطلاب وتقديم كافة التسهيلات لهم.

وأوضح نجم، في بيان، الأربعاء، أن جامعة حلوان تسعى لتقديم خدمات مميزة للطلاب وتسهيل كافة الإجراءات، مضيفا أن الهدف من الكشف الطبي هو ضمان سلامة وصحة الطلاب لتوفير سبل الرعاية الطبية لهم في ظل اهتمام قيادات الدولة بصحة الفرد والمواطن.

كما تابع جميع احتياجات ومتطلبات الطلاب وأمر بتلبيتها جميعا، هذا في الوقت الذي قامت فيه الجامعة بتفعيل خدمة حجز مواعيد الكشف الطبي للطلاب الجدد للعام الجامعي ٢٠١٩ /٢٠٢٠ على الموقع الإلكتروني للجامعة.