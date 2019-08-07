تكريم الأولى على الشهادة الابتدائية الأزهرية بالوادي الجديد.. صور

محمد اسماعيل - القاهرة - الوادي الجديد – محمد الباريسي:

كرم اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، الطالبة فاطمة عاطف البنداري، الحاصلة على المركز الأول بالشهادة الابتدائية الأزهرية على مستوي المحافظة.

شمل التكريم منح الطالبة شهادة تقدير ومبلغ مالي، بالإضافة إلى منح والد الطالبة رحلة عمرة مجانية، تقديرًا لجهوده في دفعها للتفوق، معربا عن سعادته لهذا التفوق.

وتخلل التكريم، تلاوة الطالبة بعض من آيات الذكر الحكيم بالتجويد، حيث أبهرت الحضور بأدائها المتميز في تلاوة القرآن الكريم رغم صغر عمرها.