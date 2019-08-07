5 أيام.. مدبولي يصدر قرارًا بتحديد إجازة عيد الأضحى للعاملين بالدولة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد غايات:

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا باعتبار الفترة من السبت الموافق 10 من أغسطس عام 2019 ميلادية، حتى يوم الأربعاء الموافق 14 من أغسطس عام 2019 ميلادية إجازة رسمية مدفوعة الأجر في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام؛ بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

وهنأ الدكتور مصطفى مدبولي، بالتهنئة إلى الشعب المصري العظيم، متمنيًا أن يعيد الله عيد الأضحى المبارك على مصر والأمة العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات.