إنقاذ 122 مهاجرًا غير نظامي قبالة سواحل ليبيا

أنقذت وحدات من خفر السواحل التابعة للبحرية الليبية، 75 مهاجرًا غير شرعي، في ثلاث عمليات متتالية، قبالة سواحل البلاد.

وأشار مكتب الإعلام التابع للقوات البحرية الليبية، إلى أنّ دورية تابعة لحرس السواحل “ الزورق فزان“ التابع لتشكيل حرس السواحل طرابلس، أنقذت 122 مهاجرًا غير شرعي خلال أيام السبت الأحد الإثنين، كانوا على متن 3 قوارب مطاطية وعلى مسافات متباينة.

وفي التفاصيل، أنقذت الدورية 10 مهاجرين يوم السبت، كانوا على متن قارب مطاطي، على بعد حوالي 50 ميلًا شمال شرق فروة، حيث جرى نقلهم إلى قاعدة طرابلس البحرية.

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ويوم الأحد، أنقذت الدورية نفسها 84 مهاجرًا، من بينهم امرأتان اثنتان و طفل واحد، كانوا على متن قارب مطاطي، على بعد حوالي 70 ميلًا شمال غرب طرابلس، وجرى نقلهم إلى قاعدة طرابلس البحرية.

وفي اليوم الثالث، أمس الإثنين، أنقذ خفر السواحل 28 مهاجرًا، كانوا على متن قارب خشبي، على بعد حوالي 74 ميلًا شمال غرب طرابلس، وجرى نقلهم إلى قاعدة طرابلس البحرية أيضًا.

واختتم بيان مكتب الإعلام، أنّه بعد تقديم المساعدة الإنسانية والطبية في جميع عمليات الإنقاذ، جرى تسليم المهاجرين إلى جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية.