انفجار كبير يستهدف مكتب وكالة الضرائب بالدانمارك

أعلنت الشرطة الدانماركية وقوع انفجار كبير بمكتب وكالة الضرائب بالعاصمة كوبنهاجن، إلا أن سبب الانفجار لا يزال غير واضح.

وذكرت شبكة (يورونيوز) الأوروبية اليوم الأربعاء أن الانفجار تسبب في توقف القطارات في منطقة نوردهافن، فيما صرحت مصادر بالشرطة لوسائل الإعلام الدانماركية بأن شخصين كانا داخل مبنى مصلحة الضرائب وقت الإنفجار، إلا انهما لم يصابا بأذي.

واضح.وذكرت شبكة (يورونيوز) الأوروبية اليوم الأربعاء أن الانفجار تسبب في توقف القطارات في منطقة نوردهافن، فيما صرحت مصادر بالشرطة لوسائل الإعلام الدانماركية بأن شخصين كانا داخل مبنى مصلحة الضرائب وقت الإنفجار، إلا انهما لم يصابا بأذي.

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