بكين: هونج كونج تواجه أكبر أزمة منذ عودتها للصين

حذر رئيس مكتب شؤون هونغ كونغ ومكاو بالصين اليوم الأربعاء من أن هونغ كونغ، تواجه أكبر أزمة منذ عودتها من الحكم البريطاني إلى السيادة الصينية عام 1997.
وأدلى تشانغ شياو مينغ، وهو أحد أكبر المسؤولين الصينيينالمشرفين على شؤون هونغ كونغ، بهذا التصريح خلال اجتماع في مدينة شينتشين جنوبي الصين، عقده بحضور مندوبي هونغ كونغ إلى البرلمان الصيني لبحث الأزمة السياسية في هذه المنطقة الإدارية الخاصة المتمتعة بحكم ذاتي واسع في الصين.
وشهدت هونغ كونغ احتجاجات على مدى شهور تحولت إلى أعمال عنف في بعض الأحيان، رفضا لمشروع قانون يقضي بتسليم المطلوبين للصين، اتسعت متأثرة بمخاوف كثيرين من سكان هونغ كونغ من تآكل الحريات في ظل الحكم الشيوعي في البلاد.
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