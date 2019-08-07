وزير الدفاع الأميركي ينتقد استراتيجية الصين العسكرية والاقتصادية

انتقد وزير الدفاع الأميركي مارك إسبر، الصين، اليوم الأربعاء، في تصعيد للحرب التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم، قائلاً إن استراتيجيتها العسكرية والاقتصادية تتعارض مع النظام القائم على القواعد الدولية.
وقال إسبر، خلال محادثات مع رئيس الوزراء اليابان شينزو آبي في طوكيو: "تواصل الصين زعزعة استقرار المنطقة".
ويزور إسبر، الذي تولى منصبه في يوليو، اليابان في أول زيارة خارجية له.
وجاءت تعليقاته بعد يومين من وصف وزير الخزانة الأميركي ستيفن منوشين الصين بأنها "متلاعبة بالعملة" بعد تخفيض قيمة العملة الصينية.
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