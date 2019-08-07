كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر اليمن: الحزام الأمني بأبين يلاحق عناصر القاعدة في وادي الخيالة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تواصل قوات الحزام الأمني والتدخل السريع، في محافظة أبين، جنوبي اليمن، مداهمة أوكار عناصر تنظيم "القاعدة" الإرهابي في قرية المحفد.

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وقالت مصادر أمنية إن قوات التدخل السريع، تنفذ حملة أمنية لملاحقة جيوب تنظيم القاعدة، في وادي الخيالة.

وأضافت أن قوات الحزام أطلقت الحملة بدعم من قوات التحالف العربي، عقب تلقي معلومات أمنية تفيد بتواجد عناصر إرهابية في تلك المناطق.