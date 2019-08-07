كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر اليمن يرحب بالتعاون الأمريكي لمواجهة تدخلات إيران والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

رحب الرئيس عبدربه منصور هادي، الثلاثاء، بالتعاون والتنسيق مع الولايات المتحدة في مختلف المجالات وعلى رأسها محاربة الإرهاب ومواجهة التدخلات الإيرانية.

جاء ذلك خلال استقبال الرئيس هادي، سفير واشنطن لدى اليمن كريستوفر هنزل، وفقا لوكالة سبأ الرسمية.

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وأكد الجانبان خلال اللقاء أهمية مواجهة التدخلات الإيرانية وأطماعها في اليمن وزعزعتها لأمن واستقرار المنطقة والعالم.

وجاء اللقاء بعد أسبوع من هجمات إرهابية نفذها تنظيم داعش ومليشيا الحوثي الانقلابية على مقرات أمنية وعسكرية في عدن، ما أسفر عن استشهاد 49 بينهم القيادي منير اليافعي.

وتشن مليشيا الحوثي هجمات إرهابية بطائرات مسيرة إيرانية الصنع على المرافق المدنية والمناطق المأهولة بالسكان داخل الأراضي السعودية، تنفيذا لرغبات طهران.