كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر طالبان تعلن مسئوليتها عن تفجير كابول والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال مسؤولون أفغان إن مهاجما انتحاريا بسيارة ملغومة استهدف مقر الشرطة في حي شيعي في غرب كابول اليوم الأربعاء، مما أدى إلى انفجار ضخم أسفر عن إصابة عشرات الأشخاص. وأعلنت طالبان مسؤوليتها عن الهجوم. ولم يتضح على الفور ما إذا كان هناك قتلي.

وصرح المتحدث باسم الشرطة فردوس فارامارز لوكالة أسوشيتيد برس إن المهاجم فجر سيارته عند نقطة تفتيش أمنية، وانه تقع مدرسة التدريب العسكري في مكان قريب.

وقال وحيد الله ميار المتحدث باسم وزارة الصحة العامة إنه تم نقل الجرحى بمن فيهم النساء والأطفال إلى المستشفيات المحلية.

وقد أظهرت وسائل الإعلام المحلية لقطات لسحابة كبيرة من الدخان فوق ذلك الجزء من كابول. وقد تم استهداف مقر الشرطة في الماضي، بما في ذلك هجوم في عام 2017 أسفر عن مقتل أكثر من 20 شخصًا.

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كما صرح نصرت رحيمي المتحدث باسم وزارة الداخلية لمحطة TOLO الإخبارية المحلية إنه لم يشارك أي مهاجمين آخرين في انفجار اليوم الأربعاء، ونفى أنباء عن وقوع معركة بالأسلحة النارية.

في إعلان مسؤوليتها عن الهجوم، قالت طالبان إنها استهدفت مركز تجنيد لقوات الأمن.

عادة ما تستهدف حركة طالبان، التي كانت تشن هجمات شبه يومية في جميع أنحاء البلاد، القوات الأفغانية والمسؤولين الحكوميين أو أولئك الذين يُعتقد أنهم موالون للحكومة. وكثيرا ما تستهدف جماعة الدولة الإسلامية التابعة لأفغانستان، والتي كانت وراء العديد من الهجمات الواسعة النطاق في كابول، الأقلية الشيعية.

ويأتي هجوم الأربعاء على خلفية جولة أخرى من المحادثات هذا الأسبوع بين طالبان والولايات المتحدة في دولة قطر.

