كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر زعيم كوريا الشمالية: إطلاق الصواريخ كان تحذيرًا للولايات المتحدة والجنوب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أوضحت كوريا الشمالية اليوم الأربعاء ان الزعيم كيم جونج أون أشرف على عرض بالذخيرة الحية للصواريخ الباليستية القصيرة المدى المطورة حديثًا والموجهة لإرسال تحذير إلى الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية بشأن التدريبات العسكرية المشتركة.

وقالت وكالة الأنباء المركزية الكورية الرسمية انه حلق صاروخين أطلقا من مطار غربي عبر البلاد وحول المنطقة المحيطة بالعاصمة بيونج يانج، قبل أن تصل بدقة إلى هدف للجزيرة قبالة ساحلها الشرقي.

تأتي جولاتها الأربع من مظاهرات الأسلحة خلال أسبوعين بينما تواجه المفاوضات النووية طريق مسدود، وبعد أن رفض الرئيس دونالد ترامب أهمية التجارب، على الرغم من اظهار الأسلحة لقدرة كوريا الشمالية على ضرب حلفاء الولايات المتحدة كوريا الجنوبية واليابان وقواعدها العسكرية. هناك.

يقول الخبراء إن تقليل ترامب من شأن عروض أسلحة كوريا الشمالية أتاح للبلاد مجالًا أكبر لتطوير قدراتها وبناء قوة قبل المفاوضات، والتي قد تستأنف في وقت ما بعد انتهاء تدريبات الحلفاء في وقت لاحق من هذا الشهر.

وصرح لي سانج مين، المتحدث باسم وزارة التوحيد في كوريا الجنوبية، إن أنشطة التجارب الأخيرة لكوريا الشمالية لا تساعد الجهود الرامية إلى تحقيق الاستقرار في السلام، ودعا بيونغ يانغ إلى تأييد اتفاق بين الكوريتين تم التوصل إليه العام الماضي لتشكيل لجنة عسكرية مشتركة لمناقشة تقليل التوترات العسكرية. ولم يقدم إجابة محددة عندما سئل عما إذا كانت سول تعتقد في تكثيف عرض أسلحة كوريا الشمالية.

