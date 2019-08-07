كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مباشر قطر يفضح مشروعات الحمدين الوهمية لتبديد أموال القطريين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال موقع مباشر قطر، إنه ما تزال حكومة تميم تواصل نهجها فى تضليل الشعب القطرى بمشروعات وهمية، لا تدر أي عائد للاقتصاد القطري الذى يعانى من ضربات متكررة منذ المقاطعة العربية فى 2017، جعلته فى وضع محرج وبصدد الانهيار.

وأضاف الموقع، أن حكومة أمير الإرهاب بحثت عن مشروع من شأنه إلهاء الشعب القطرى، عن فشلهم في تلبية احتياجاته اليومية، فعبر مشروع فاشل للاستزراع السمكى، واصل تميم ضخ أموال شعبه، ليوهمه بأنه يعمل لصالح تحسين معيشتهم، وأن همه الأول هو القطريين ليس الجماعات الإرهابية التى يؤويها على أراضيه .

Advertisements

وتابع الموقع: قامت الحكومة القطرية بمنح شركة جلوبال بلو تكنولوجيز التى تتخذ من الولايات المتحدة الأمريكية، مقرا لها بولاية تكساس، مشروعا "بملايين الدولارات"، لبناء مركز التكاثر لأفواج الزريعة (BMC)، ومرافق لإنتاج المفرخات والروبيان، واهمين شعبهم بأن الشركة ستقوم ببناء وحدات للتربية، باستخدام أنظمة الاستزراع المائى المعاد تدويرها بطاقة مبدئية تبلغ 3000 طن مترى من إنتاج الروبيان المستزرع سنويًا.

وأوضح أن مشروع الاستزراع السمكي التي تروج له العصابة القطرية، ما هو إلا أوهام في أوهام غرضها إلهاء الشعب القطرى عن الحياة الصعبة التى يعيشها بفضل سياسات تميم وحاشيته التى جعلتهم معزولين عن محيطهم العربى ومنبوذين من العالم أجمع .