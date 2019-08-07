بورصة قطر تهبط والخسائر 1.5 مليار دولار

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هبطت بورصة قطر في نهاية تعاملات الثلاثاء، وللمرة السادسة على التوالي، مدفوعة بنتائج مالية مخيبة للشركات المدرجة في البورصة خلال النصف الأول من العام الجاري.

وتراجعت بورصة قطر في ختام الجلسة بنسبة 1.49% أو 147.4 نقطة، لتستقر قراءة المؤشر عند 9777.47 نقطة في ختام تعاملات الثلاثاء، مقارنة مع تعاملات أمس الإثنين البالغة 9924.87 نقطة.

وبدأت الشركات المدرجة في بورصة قطر الإفصاح عن نتائجها المالية للنصف الأول من 2019، مبينة أن تراجعات طرأت على عدد من الأرقام الرئيسية مثل الأرباح والإيرادات ورأس المال.

ونتيجة التراجع في جلسة اليوم، فقدت القيمة السوقية للبورصة المحلية، نحو 5.42 مليار ريال قطري (1.489 مليار دولار أمريكي)، مقارنة مع القيمة السوقية في نهاية جلسة أمس الإثنين.

وأغلقت القيمة السوقية للشركات المدرجة (46 شركة)، عند 540.44 مليار ريال قطري (148.55 مليار دولار أمريكي)، مقارنة مع إغلاق الإثنين، البالغ 545.8 مليار ريال قطري (156.7 مليار دولار أمريكي).

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وتراجعت في ختام الجلسة أسهم 35 شركة من أصل 45 تم التداول على أسهمها، بينما ارتفعت أسهم 7 شركات مقابل استقرار أسهم 3 شركات دون تغيير من أصل 46 شركة مدرجة في البورصة.

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وتراجعت 6 قطاعات من أصل 7 تتألف منها البورصة، بقيادة من مؤشر جميع أسهم التأمين بنسبة 5.82%، تلاه مؤشر جميع أسهم النقل بنسبة 3.40%، وقطاع الاتصالات بنسبة هبوط بلغت 2.96%.

وتراجع عدد من القطاعات الاقتصادية في السوق القطري، متأثرة بضعف البيئة الاستثمارية، وتراجعت الثقة بمؤشرات الاقتصاد المحلي، كإحدى تبعات المقاطعة العربية للدوحة منذ يونيو/حزيران 2017.

وقطعت السعودية والإمارات والبحرين ومصر في يونيو/حزيران 2017 العلاقات الدبلوماسية وخطوط النقل مع قطر، بسبب دعم الدوحة للإرهاب، ما أثر على اقتصادها سلبا ومؤشراتها وقطاعاتها كافة.