بعد آسفي.. قاضية ونائب وكيل الملك يتعرضان لإعتداء مسلح بإنزكان

بعد أقل من ثلاثة أيام على تعرض قاضي بمحكمة الإستئناف في مدينة ورزازات، كانَ يشغل مهمة نائب وكيل الملك بالمحكمة الإبتدائية لآسفي، لإعتداء مسلح من طرف أحد الأشخاص، تعرضت قاضية بالمحكمة الابتدائية بإنزكان وزوجها نائب وكيل الملك باتدائية أكادير، بداية الأسبوع الجاري، إلى اعتداء من طرف ثلاثة أشخاص هاجموهم أثناء تواجدهم بمدينة إنزكان.

ونقلت مصادر محلية، أن القاضية التي انتقلت حديثا للمحكمة التجارية بأكادير، وزوجها تعرضا لاعتداء جسدي، حينما كانوا متوجهين لمنزل أحد أفراد أسرتهمَا، ومباشرة بعد الحادث، أمرت النيابة العامة عناصر الضابطة القضائية للبحث، وإلقاء القبض على المتورطين في الإعتداء، إذ جرى اعتقال المشتبه بهم تحث تدابير الحراسة النظرية، قبل عرضهم على النيابة العامة.