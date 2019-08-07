طمرة: اعتقال شاب بعد اقتحام منزل أسرته

القدس - بواسطة محمد عز العرب - قال شهود عيان إن قوات كبيرة من الشرطة والمخابرات الإسرائيلية اقتحمت منزل أسرة الشاب محمد ذياب (24 عاما) في مدينة طمرة واعتقلته بعد أن عاثت في المنزل خرابا فجر اليوم، الأربعاء.
وكتب قريب الشاب المعتقل، عدنان ذياب، في صفحته على "فيسبوك" إنه "تم اعتقال محمد أحمد فهمي ذياب تمام الساعة الثالثة من بيته، من قبل قوة كبيرة من الأمن الإسرائيلي، وجرى اقتحام وخلع الباب وتخريب ممتلكات البيت والتفتيش". وأضاف أن محمد "نشأ وترعرع في المساجد وهو حافظ لكتاب الله".
وقال شقيق المعتقل، أمين ذياب، إن "قوات من الأمن بأعداد رهيبة اقتحمت المنزل بصورة وحشية دون مراعاة لحرمة منزل أو كرامة إنسان وقامت باعتقاله".
وأضاف أن "عملية الاعتقال تعكس العقلية الأمنية التي تتعاطى من خلالها قوات الشرطة والأمن مع المواطنين العرب. كان يمكن استدعاء شقيقي بطريقة حضارية خلال ساعات النهار للتحقيق، ولا أرى سببا لهذا الأسلوب الوحشي في اقتحام منزلنا بهذا العديد الكبير من أفراد الشرطة والأمن ترافقهم كلاب، ولكن واضح أنهم يريدون قبيل كل اعتقال او تحقيق بث الرعب وأجواء الخوف بيننا دون مراعاة لأي حقوق إنسانية".
وصرح المحامي الموكّل من قبل العائلة للدفاع عن المعتقل محمد ذياب، عمر خمايسي، أن "محمد يخضع في هذه الأثناء للتحقيق في مركز الجلمة، ولم تفصح الشرطة بعد عن أسباب الاعتقال ونواياها بخصوص الخطوات القادمة".
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