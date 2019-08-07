تونس: "النهضة" ترشح عبد الفتاح مورو للانتخابات الرئاسية

القدس - بواسطة محمد عز العرب - رشحت حركة النهضة في تونس رئيس مجلس النواب بالنيابة، عبد الفتاح مورو، للانتخابات الرئاسية المبكرة المقررة في منتصف أيلول/ سبتمبر المقبل.

وقالت الحركة في بيان مقتضب الليلة الفائتة، "صوّت مجلس شورى حركة النهضة بأغلبية 98 صوتا لفائدة ترشيح الأستاذ عبد الفتاح مورو للانتخابات الرئاسية".

وهذه هي المرة الأولى التي تقدم فيها النهضة مرشحا من صفوفها للانتخابات الرئاسية منذ ثورة 2011.

ومورو (71 عاما) من مؤسسي حركة النهضة إلى جانب رئيس الحركة، راشد الغنوشي، وهو من الشخصيات السياسية التي تعرف باعتدال مواقفها داخل الحركة.

وستعقد حركة النهضة مؤتمرا صحافيا الأربعاء لإعلان ترشيح مورو.

وكان قد بدأ الجمعة الفائت تقديم الترشيحات للانتخابات الرئاسية المبكرة في مقر "الهيئة العليا المستقلة للانتخابات" في العاصمة التونسية وسيستمر حتى التاسع من آب/ أغسطس الحالي.

وتقرر تنظيم الجولة الأولى من هذه الانتخابات الرئاسية المبكرة التي كانت مرتقبة أساسا في تشرين الثاني/ نوفمبر، في 15 أيلول/ سبتمبر 2019 إثر وفاة الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي في 25 تموز/ يوليو الماضي.

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وحتى الثلاثاء قدم 27 مرشحا ملفاتهم بينهم عبير موسى ونبيل القروي ومحمد عبو وحمادي الجبالي.

وتختتم فترة تقديم الترشحات في التاسع من آب/ أغسطس، وتعلن الهيئة العليا للانتخابات في 31 آب/ أغسطس على أبعد تقدير، أسماء المرشحين النهائيين لهذه الانتخابات.

ثم تنطلق الحملة الانتخابية من 2 إلى 13 أيلول/ سبتمبر، وبعد يوم الصمت الانتخابي، يدلي الناخبون بأصواتهم في 15 أيلول/ سبتمبر.

وتعلن النتائج الأولية للانتخابات في 17 أيلول/ سبتمبر بحسب برنامج الانتخابات الذي أعلنه للصحافيين رئيس الهيئة العليا للانتخابات نبيل بفون.

ولم يتم تحديد موعد الجولة الثانية التي يفترض أن تجري، إذا تطلب الأمر، قبل 3 تشرين الثاني/ نوفمبر بحسب رئيس الهيئة العليا للانتخابات.