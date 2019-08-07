اخبار العالم

إصابة 34 بهجوم قرب مركز للشرطة في كابول

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة 34 بهجوم قرب مركز للشرطة في كابول والان مع التفاصيل

قال مسؤولون بالحكومة الأفغانية، إن سيارة ملغومة انفجرت، اليوم الأربعاء، خارج مركز للشرطة في العاصمة الأفغانية كابول، مما أسفر عن إصابة 34 شخصاً على الأقل.

ولم تعلن أي جهة حتى الآن مسؤوليتها عن الهجوم الذي وقع في الجزء الغربي من المدينة، خلال ساعة الذروة الصباحية، وأدى إلى تصاعد عمود من الدخان في السماء.

وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية نصرت رحيمي، إن "القنبلة انفجرت عندما تم إيقاف سيارة عند نقطة تفتيش أمام مركز الشرطة".

وقال متحدث باسم وزارة الصحة، إن "34 مصاباً نقلوا إلى المستشفيات".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر إصابة 34 بهجوم قرب مركز للشرطة في كابول لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا