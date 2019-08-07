شكرا لقرائتكم خبر عن البحسني يكلف محمد علي الجوهي مديراً عاماً لفرع الهيئة العامة للاستثمار بساحل حضرموت والان مع التفاصيل

أصدر محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني ، اليوم القرار رقم (151) لسنة 2019م ، قضى بتكليف الدكتور محمد علي عوض الجوهي مديراً عاماً لفرع الهيئة العامة للاستثمار بساحل حضرموت . وقضت المادة الثانية من القرار بالعمل به من تاريخ صدوره وإلزام الجهات المعنية وذات العلاقة بتنفيذه .

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