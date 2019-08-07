شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ حضرموت يعزي العميد ركن فضل صايل في وفاة والدته والان مع التفاصيل

بعث محافظ محافظة حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني برقية عزاء ومواساة للعميد الركن فضل محمد صايل ركن التوجيه المعنوي بأكاديمية القيادة والأركان بوزارة الدفاع ، قائد فرع العلوم الاجتماعية بالأكاديمية سابقاً ، وذلك في وفاة المغفور لها بإذن الله تعالى "والدته". سائلاً المولى تعالى أن يتغمذها بواسع الرحمة والمغفرة ، ويسكنها فسيح جناته ويلهم اهلها وذويها الصبر والسلوان .. إنا لله وإنا إليه راجعون.

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