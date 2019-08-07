شكرا لقرائتكم خبر عن أدميرال أميركي يعتذر عن رئاسة لجنة إعادة الانتشار بالحديدة. .وهذه الأسباب والان مع التفاصيل

قدم الأدميرال الأميركي تيموثي جيمس كيتنغ اعتذاره عن تسلم مهمة رئيس لجنة إعادة الانتشار بدلاً عن الجنرال الدنماركي مايكل لوليسغارد. وكشفت مصادر إن الأمم المتحدة ما زالت تبحث عن جنرال آخر لتولي منصب لوليسغارد الذي ذهب لتولي قيادة الأركان في بلاده.. وفقا لصحيفة "الشرق الأوسط". ومن مهام الجنرال الجديد تنفيذ بنود اتفاقية ستوكهولم لا سيما البند الأبرز الشائك وهو طريقة التعامل مع قوات الأمن المحلية في الحديدة، بالإضافة إلى كيفية التعامل مع عائدات الميناء.

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