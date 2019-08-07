شكرا لقرائتكم خبر عن محكمة تركية تأمر بحجب أكثر من 130 موقعاً وحساباً إلكترونياً والان مع التفاصيل

أمرت محكمة تركية بحجب موقع "بيانيت" الإخباري المستقل وعشرات من وسائل الإعلام الأخرى والحسابات على موقع فيس بوك، بداعي حماية "الأمن القومي"، بحسب القرار الذي نشر الثلاثاء.

وبحسب ما جاء في القرار فهو يشمل موقع "بيانيت" و135 موقعا آخر وحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي وأشرطة فيديو متداولة على يوتيوب وديلي موشن. واستهدف القرار كذلك حساب "أويا ايرسوي" على تويتر، وهي نائبة عن حزب الشعوب الديموقراطي المؤيد للقضية الكردية التركية.

وقالت محكمة أنقرة: إن "قرارها يهدف خصوصاً إلى حماية الأمن القومي والنظام العام"، بدون أن توضح طبيعة مآخذها على المواقع والحسابات المعنية.واتخذ القرار الشهر الماضي لكن لم ينشر إلا الثلاثاء. وتم إثر طلب من قيادة الدرك الوطني التابع لوزارة الداخلية التركية.

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وأضافت: "تأكدنا من أن القرار يشمل مجمل الموقع. والإغلاق يمكن أن يتم في أي وقت"، منددة بـ"هجوم على حرية الصحافة".

وقال الموقع إن "القرار يعني حجب أكثر من 200 ألف مقال نشرت خلال أكثر من 20عاماً".

وينص القانون على إمكانية حجب مواقع إلكترونية بسبب انتهاكها للأمن القومي والنظام العام. ولم توضح المحكمة بشكل محدد ما المحتوى الذي اعتبرته يشكل تهديداً أمنياً.