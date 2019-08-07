شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة 34 بهجوم قرب مركز للشرطة في كابول والان مع التفاصيل
قال مسؤولون بالحكومة الأفغانية، إن سيارة ملغومة انفجرت، اليوم الأربعاء، خارج مركز للشرطة في العاصمة الأفغانية كابول، مما أسفر عن إصابة 34 شخصاً على الأقل.
ولم تعلن أي جهة حتى الآن مسؤوليتها عن الهجوم الذي وقع في الجزء الغربي من المدينة، خلال ساعة الذروة الصباحية، وأدى إلى تصاعد عمود من الدخان في السماء.
وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية نصرت رحيمي، إن "القنبلة انفجرت عندما تم إيقاف سيارة عند نقطة تفتيش أمام مركز الشرطة".
وقال متحدث باسم وزارة الصحة، إن "34 مصاباً نقلوا إلى المستشفيات".
كانت هذه تفاصيل خبر إصابة 34 بهجوم قرب مركز للشرطة في كابول لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.