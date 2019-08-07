اخبار العالم

أستراليا تدرس إنهاء حظر دام عقدين لتطوير الطاقة النووية

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن أستراليا تدرس إنهاء حظر دام عقدين لتطوير الطاقة النووية والان مع التفاصيل

بدأت لجنة برلمانية أسترالية تحقيقاً في الشروط المطلوبة لتطوير تكنولوجيا الطاقة النووية في البلاد، بعد أن ظلت ممنوعة منذ عام .1998

وقال تيد أوبراين، رئيس اللجنة البرلمانية بشأن البيئة والطاقة في بيان نقلت عنه وكالة بلومبرج للأنباء إن "الوقت حان لإلقاء نظرة جديدة على الطاقة النووية حيث أن التكنولوجيا الجديدة في هذا المجال تؤدي إلى إنتاج طاقة أكثر نظافة وأمنا وكفاءة".

ومن المقرر أن يستمر التحقيق الذي تقوم به اللجنة حتى 16 سبتمبر.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر أستراليا تدرس إنهاء حظر دام عقدين لتطوير الطاقة النووية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا