اخبار العالم

اعتقال عصابة للإتجار بالبشر تضم ثماني نساء في بغداد

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/3
  • 2/3
  • 3/3

Advertisements

افاد مصدر امني، الاربعاء، باعتقال عصابة للإتجار بالبشر تضم ثماني نساء في بغداد.
وقال المصدر، لـ الخليج 365، إن قوة من اللواء الثالث شرطة اتحادية وبإسناد مفارز الاستخبارات تمكنت من اعتقال عصابة متخصصة بالإتجار بالبشر مكونة من ثماني نساء ورجل.

وأوضح المصدر، أن عملية القاء القبض تمت بالجرم المشهود وسط العاصمة بغداد بالتعاون مع قسم الإتجار بالبشر في الرصافة وبحسب قرار قاضي تحقيق الكرادة ، مشيرا الى احالتهم للجهات المختصة لإكمال اوراقهم التحقيقية .

 

Advertisements

 

 

 


ExtImage-8085114-1782036224.jpg
ExtImage-8495904-1640129408.jpg
Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر اعتقال عصابة للإتجار بالبشر تضم ثماني نساء في بغداد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا