اعتقال عصابة للإتجار بالبشر تضم ثماني نساء في بغداد

وقال المصدر، لـ الخليج 365، إن قوة من اللواء الثالث شرطة اتحادية وبإسناد مفارز الاستخبارات تمكنت من اعتقال عصابة متخصصة بالإتجار بالبشر مكونة من ثماني نساء ورجل.

وأوضح المصدر، أن عملية القاء القبض تمت بالجرم المشهود وسط العاصمة بغداد بالتعاون مع قسم الإتجار بالبشر في الرصافة وبحسب قرار قاضي تحقيق الكرادة ، مشيرا الى احالتهم للجهات المختصة لإكمال اوراقهم التحقيقية .