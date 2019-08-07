هل أنت في حالة غضب مستمرّ؟ اتبع هذه الخطوات للتغلب على ذلك

عندما يكون شخص آخر سبب غضبك، حاول فهم الواقع ومعرفة سبب قيامه بذلك.

2- اشرح لنفسك ما يحدث التفسير لنفسك هو كل ما تحتاجه، ويجعل الأمر يبدو منطقياً.

فيما يلي 7 خطوات بسيطة قد تقلل من عدد حالات الغضب:

اعرف أن ما يحصل، هو موقت، ما يساعدك يساعد في تحديد المشكلة، بغض النظر عن حجمها.

5- صنع النكتة



حاول اللجوء إلى النكتة، فالضحك يمكن أن ينزع فتيل الغضب.

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