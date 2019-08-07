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هل أنت في حالة غضب مستمرّ؟ اتبع هذه الخطوات للتغلب على ذلك

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يرتبط التوتر والإجهاد المستمر بمجموعة من الأمور: الإفراط في الأكل، الأرق، والاكتئاب. كما يزيد الغضب الشديد من خطر الإصابة بالنوبات القلبية والسكتات الدماغية.
فيما يلي 7 خطوات بسيطة قد تقلل من عدد حالات الغضب:

1- التنفس

قم بالتنفس 10 مرات ببطء وعمق، حتى يمر الانزعاج.

2- اشرح لنفسك ما يحدث

التفسير لنفسك هو كل ما تحتاجه، ويجعل الأمر يبدو منطقياً.


3- تفهم الموقف

عندما يكون شخص آخر سبب غضبك، حاول فهم الواقع ومعرفة سبب قيامه بذلك.

 

 

4- كل هذا سيمر

اعرف أن ما يحصل، هو موقت، ما يساعدك يساعد في تحديد المشكلة، بغض النظر عن حجمها.

5- صنع النكتة

حاول اللجوء إلى النكتة، فالضحك يمكن أن ينزع فتيل الغضب.

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6- البحث عن حلول

 

أسأل نفسك: "هل هناك شيء يمكنني القيام به؟" قد تتوصل إلى حل ناجح.

7- الاستعانة بصديق

التحدث عن حالتك مع صديق محايد تثق به هو حل آخر يمكنك اللجوء إليه.

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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