اندلاع حريق قرب المسرح الوطني وسط بغداد

وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "حريقاً اندلع داخل مخزن ومحلات لبيع الأجهزة الكهربائية قرب المسرح الوطني في منطقة الكرادة".

وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن "خمس فرق إطفاء وصلت إلى موقع الحادث وتعمل الآن على إخماد الحريق".



يذكر أن بغداد وعدداً من المحافظات تشهد بين فترة وأخرى اندلاع حرائق عدة، لاسيما في دوائر الدولة والأسواق التجارية، فيما تعزو فرق الدفاع المدني غالبيتها إلى حدوث تماس كهربائي.