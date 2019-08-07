أفاد مصدر في الشرطة، الأربعاء، باندلاع حريق داخل مخزن ومحال لبيع الأجهزة الكهربائية قرب المسرح الوطني وسط بغداد.
وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "حريقاً اندلع داخل مخزن ومحلات لبيع الأجهزة الكهربائية قرب المسرح الوطني في منطقة الكرادة".
وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن "خمس فرق إطفاء وصلت إلى موقع الحادث وتعمل الآن على إخماد الحريق".
يذكر أن بغداد وعدداً من المحافظات تشهد بين فترة وأخرى اندلاع حرائق عدة، لاسيما في دوائر الدولة والأسواق التجارية، فيما تعزو فرق الدفاع المدني غالبيتها إلى حدوث تماس كهربائي.
وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن "خمس فرق إطفاء وصلت إلى موقع الحادث وتعمل الآن على إخماد الحريق".
يذكر أن بغداد وعدداً من المحافظات تشهد بين فترة وأخرى اندلاع حرائق عدة، لاسيما في دوائر الدولة والأسواق التجارية، فيما تعزو فرق الدفاع المدني غالبيتها إلى حدوث تماس كهربائي.
كانت هذه تفاصيل خبر اندلاع حريق قرب المسرح الوطني وسط بغداد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.