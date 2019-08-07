اتفاقية للربط الكهربائي بين العراق والأردن تصل مراحلها الأخيرة

أعلنت وزارة الكهرباء، الأربعاء، عن توقيع اتفاقية مع الأردن للربط الدولي في مجال الطاقة الكهربائية، بهدف سد النقص في الطاقة مستقبلاً في اوقات الذروة.
وأضافت، أن "الطرفين ناقشا أهم الأمور الفنية والتجارية, وتقديم دراسة جدوى اقتصادية للربط العراقي والأردني للطاقة الكهربائية, وتوصل الطرفان إلى مراحل متقدمة, وإيجاد الحلول لمعوقات العمل والاتفاق عليها لتفعيل التعاون المشترك بين الجانبين, فضلاً عن الاتفاق على مد الخطوط الناقلة والتنسيق بين البلدين لإكمال الربط بأسرع وقت ممكن".
وأشارت الوزارة، إلى أن "الهدف من المشروع هو سد النقص في الطاقة مستقبلاً في أوقات الذروة للمساهمة بالمنفعة المتبادلة بين البلدين".
ويعاني العراق نقصاً في الطاقة الكهربائية وخاصة في وقت الصيف مع ارتفاع درجات الحرارة مما يدفع المواطن للاستعانة بالمولدات الأهلية لتعويض النقص.
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