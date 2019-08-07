وصف رئيس المجلس الأعلى الإسلامي همام حمودي، العمليات التي نفذها أمن الحشد الشعبي في مداهمة صالات القمار واوكار تجارة البشر والمخدرات بأنها "قرار شجاع" من لدن رئيس الوزراء بمنح الحشد دور حماية الأمن المجتمعي. وقال حمودي، في بيان، تلقت الخليج 365، نسخة منه، "ندعم بقوة العمليات التي ينفذها أمن الحشد الشعبي، في تجفيف منابع مافيات غسيل الأموال، واوكار عصابات المتاجرة بالبشر والمخدرات، ونعدها قرارا شجاعا من لدن رئيس الوزراء بمنح الحشد الشعبي دور حماية الأمن المجتمعي وشبابنا ممن يستهدف قيمهم وتدمير مستقبلهم، وهدم المجتمع العراقي".



وشدد حمودي على أمن الحشد "بضرورة التعامل بحزم كبير مع كل من ينتحل صفة الحشد للاساءة اليه والى تضحياته وانتصاراته وشهدائه"، مثمنا "مايقوم به الحشد مابعد الانتصار من أدوار داعمة لأمن الدولة والمشاريع الخدمية، وفي مواجهة الازمات".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر حمودي: عمليات أمن الحشد قرار شجاع بمواجهة مافيات الفساد وحماية شبابنا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.