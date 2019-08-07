مطارات تركية ترفض تزويد الطائرات الإيرانية بالوقود

ولم يكشف المسؤول الإيراني عن أي تفاصيل إضافية أو السبب الذي دفع بعض مطارات تركيا لذلك، بل اكتفى بالقول إن طهران تتفاوض مع السلطات التركية بهذا الشأن.

وكانت شركات طيران إيرانية واجهت وضعا مماثلا في نوفمبر الماضي، إذ امتنعت حينها شركة "آفيسي بترول" التركية عن تزويد بعض الطائرات الإيرانية بالوقود في مطار اسطنبول الدولي.



ووفقا لوكالة "رويترز" فقد اضطرت الشركات الإيرانية لإلغاء بعض تذاكر بعض ركابها حتى تستطيع مواصلة الرحلة بكميات قليلة من الوقود.

كذلك واجهت شركات الطيران نفس العقبة في مطارات في دول أخرى، ما دفع طهران لرفع شكوى لمنظمة الطيران المدني الدولية "إيكاو" بشأن امتناع بعض المطارات الدولية عن تزويد الطائرات الإيرانية بالوقود بسبب العقوبات الأمريكية.

وتخضع شركات الطيران الإيرانية لعقوبات أمريكية، وحذرت وزارة الخزانة الأمريكية جميع دول العالم وشركات الطيران من خطورة منح التصاريح أو تقديم الخدمات للخطوط الجوية الإيرانية.



وتسببت العقوبات الأمريكية في خسائر لشركات الطيران الإيرانية وتراجع في عدد المسافرين على متنها.

يشار إلى أن شركات "ماهان"، و"أتا"، "وقسم" و"آسمان" الإيرانية تسيّر رحلات يومية لطائراتها بين طهران واسطنبول.

