نفط الوسط يستهل مشاركته في البطولة الاسيوية للصالات بفوز عريض على الريان القطري

2019-08-07 | 08:52
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استهل فريق نفط الوسط مشواره في بطولة الاندية الاسيوية لكرة الصالات، بالفوز على الريان القطري بنتيجة 9-4 ضمن منافسات الجولة الاولى من دور المجموعات للبطولة التي تقام منافساتها في العاصمة التايلاندية بانكوك.
وتقام الجولة الثانية من منافسات المجموعة يوم الجمعة المقبل، حيث يلتقي نفط الوسط مع ايه جي ام كي الاوزبكي، فيما يلتقي الريان مع ثاي سون نام الفيتنامي.
ويتأهل أول فريقين من كل مجموعة من المجموعات الأربع إلى الدور ربع النهائي الذي تقام مبارياته يوم الأربعاء 14 آب الجاري.
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