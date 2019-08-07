نفط الوسط يستهل مشاركته في البطولة الاسيوية للصالات بفوز عريض على الريان القطري

وبهذا الفوز الكبير، استطاع "عندليب الفرات" ان يتصدر المجموعة الثانية في انتظار نتيجة مباراة ثاي سون نام الفيتنامي وصيف حامل اللقب مع ايه جي ام كي الأوزبكي.

وتقام الجولة الثانية من منافسات المجموعة يوم الجمعة المقبل، حيث يلتقي نفط الوسط مع ايه جي ام كي الاوزبكي، فيما يلتقي الريان مع ثاي سون نام الفيتنامي.



ويتأهل أول فريقين من كل مجموعة من المجموعات الأربع إلى الدور ربع النهائي الذي تقام مبارياته يوم الأربعاء 14 آب الجاري.