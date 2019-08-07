الان تتابع شرطة الدنمارك: انفجار في مقر وكالة الضرائب في كوبنهاجن والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نشر قبل 3 دقائق - 10:24 ص, 7 أغسطس 2019 م التعليقات: 0 أسبابه لم تتضح بعد كوبنهاجن - وكالات - الخليج 365 قالت الشرطة الدنماركية، على موقع “تويتر”، إن انفجارا قويا هز مقر وكالة الضرائب في كوبنهاجن، في ساعة متأخرة أمس الثلاثاء، لكن سببه لم يتضح بعد.

وأدى الانفجار إلى توقف القطارات في منطقة نوردهافن التي تقع

إلى الشمال مباشرة من وسط كوبنهاجن. وقالت الشرطة لوسائل الإعلام إن شخصين كانا داخل مبنى وكالة الضرائب لكن أحدا منهما لم يصب بسوء.

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