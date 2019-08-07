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الان تتابع إيران تعترض لدى الأمم المتحدة على العقوبات الأمريكية لوزير خارجيتها والان مع التفاصيل
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تنتهكك مزايا وحصانات الوفود المرسلة إلى المنظمة
نيويورك - وكالات - الخليج 365
وجه سفير ومندوب إيران الدائم في الأمم المتحدة، مجيد تخت روانجي، رسالة إلى الأمين العام للمنظمة اعتبر فيها فرض
الولايات المتحدة عقوبات على وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف “انتهاكا سافرا للمبادئ الأساسية للقوانين الدولية وأهداف ومبادئ ميثاق المنظمة”.
ووفقا لوكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية (إرنا) فإن روانجي قال في الرسالة إن هذه العقوبات “غير القانونية تعد جزءا من السياسة العامة للولايات المتحدة في مجال تنفيذ الإرهاب الاقتصادي ضد الشعب الإيراني وفرض الضغوط على ممثليه”.
وشدد المندوب على أن “هذا الإجراء الأمريكي غير القانوني انتهاك سافر للمبادئ الأساسية للقوانين الدبلوماسية، خاصة مبدأ الحصانة لكبار المسؤولين الأجانب، ومن ضمن ذلك الحصانة لوزراء الخارجية كعرف وقانون معترف به عالميا”.
وأشار إلى تعارض العقوبات الأمريكية “مع الكثير من القرارات المتعلقة بالجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة، والتي تؤكد على تعهدات الولايات المتحدة القانونية المبنية على حفظ مزايا وحصانات الوفود المرسلة إلى المنظمة”.
وكانت الولايات المتحدة فرضت عقوبات على ظريف، الأربعاء الماضي، في خطوة غير معتادة للغاية من شأنها أن تقطع قناة تواصل محتملة بين الجانبين.
وكان ظريف قال إنه تم فرض العقوبات عليه بعدما رفض دعوة نقلها له سيناتور جمهوري للقاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في البيت الأبيض.
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