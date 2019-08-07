أعلنت المديرية العامة لقوى الامن الداخلي أنه "في إطار ملاحقة المطلوبين والخارجين عن القانون والضالعين بعمليات سرقة السيارات من مكاتب التأجير، ونتيجة المتابعة الميدانية والاستقصائية الفعالة والدقيقة تمكنت قوة من ​مكتب مكافحة جرائم السرقات الدولية​ في وحدة ​الشرطة القضائية​، من تحديد هوية مشتبه بها وتوقيفها بتاريخ 5/08/2019 في ​جبل لبنان​، وهي: د. ح. (مواليد 1995، لبنانية)، وبالتحقيق معها اعترفت بسرقة أربع سيارات من مكاتب تأجير السيارات وذلك بالاشتراك مع آخرين (أوقفوا سابقاً) بواسطة هويات واجازات سوق مزورة، وعمدوا إلى بيعها وتصريفها إلى عصابات سرقة سيارات في ​سوريا​ بعد تهريبها عبر الحدود، وقد تبيّن أنها مطلوبة بست ملاحقات عدلية بجرائم سرقة سيارات وتزوير".

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كانت هذه تفاصيل خبر قوى الأمن:توقيف مطلوبة تسرق سيارات مستأجرة وتبيعها الى عصابات في سوريا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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