الحجار: الحريري يريد ان يحافظ على مجلس الوزراء

دعا النائب محمد الحجار الى "اعطاء العقل والمنطق مساحة اكبر للتحكم في اي قرار"، مؤكدا ان "رئيس الحكومة سعد الحريري يريد ان يحافظ على مجلس الوزراء المتراس الأخير لحماية البلد فلا تقسم طاولته الى جبهتين".
وفي حديث اذاعي راى الحجار انه "لم يكن هناك كمين مسلح مدبّر في قبرشمون وذلك استناداً لمعلومات الجيش وقوى الأمن وحتى النائب شامل روكز نفى امكانية وجود كمين مسلح".
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