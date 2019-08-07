الحجار: الحريري يريد ان يحافظ على مجلس الوزراء

دعا النائب ​محمد الحجار​ الى "اعطاء العقل والمنطق مساحة اكبر للتحكم في اي قرار"، مؤكدا ان "رئيس الحكومة ​سعد الحريري​ يريد ان يحافظ على ​مجلس الوزراء​ المتراس الأخير لحماية البلد فلا تقسم طاولته الى جبهتين".

وفي حديث اذاعي راى الحجار انه "لم يكن هناك كمين مسلح مدبّر في ​قبرشمون​ وذلك استناداً لمعلومات ​الجيش​ و​قوى الأمن​ وحتى النائب ​شامل روكز​ نفى امكانية وجود كمين مسلح".