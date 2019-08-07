أبو الحسن: الانقسامات التاريخية ولّت فأي لبنان نريد؟

اعتبر عضو "اللقاء الديمقراطي" النائب هادي أبو الحسن عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ان "لا يراهنن أحدٌ على عودة الصراعات والإنقسامات البائدة ، فقد ولت ال 1711 وملحقاتها الى غير رجعة وولت ال 1860 و 1975، وان الصراع السياسي اليوم يرتكز على نهجين ورؤيتين تحت عنوان اي لبنان نريد؟"
ودعا ابو الحسن الى الابتعاد عن صراعات المنطقة فهي أكبر منا، "ولنلتفت الى وطننا ومصالح الناس ومستقبل الشباب اللبناني".
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