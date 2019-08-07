أبو الحسن: الانقسامات التاريخية ولّت فأي لبنان نريد؟

اعتبر عضو "​اللقاء الديمقراطي​" النائب ​هادي أبو الحسن​ عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ان "لا يراهنن أحدٌ على عودة الصراعات والإنقسامات البائدة ، فقد ولت ال 1711 وملحقاتها الى غير رجعة وولت ال 1860 و 1975، وان الصراع السياسي اليوم يرتكز على نهجين ورؤيتين تحت عنوان اي ​لبنان​ نريد؟"

ودعا ابو الحسن الى الابتعاد عن صراعات المنطقة فهي أكبر منا، "ولنلتفت الى وطننا ومصالح الناس ومستقبل ​الشباب اللبناني​".