العثور على جثة رئيس بلدية مار شعيا الأب إيلي نجار مصابة بطلق ناري داخل غرفته

عُثر على رئيس بلدية مار شعيا المزكة برمانا الأب إيلي نجار، من الرهبانية الانطونية، جثة هامدة داخل غرفته في الدير، وقد تبين ان الاب نجار توفي بعد اصابته بطلق ناري في رأسه.
وعلى الفور، حضرت الى المكان الاجهزة الامنية وفتحت تحقيقا في الحادث لمعرفة ملابسات القضية.
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