العثور على جثة رئيس بلدية مار شعيا الأب إيلي نجار مصابة بطلق ناري داخل غرفته

عُثر على رئيس بلدية مار شعيا المزكة ​برمانا​ الأب إيلي نجار، من الرهبانية الانطونية، جثة هامدة داخل غرفته في الدير، وقد تبين ان الاب نجار توفي بعد اصابته بطلق ناري في رأسه.

وعلى الفور، حضرت الى المكان ​الاجهزة الامنية​ وفتحت تحقيقا في الحادث لمعرفة ملابسات القضية.