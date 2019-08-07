اخبار العالم

34 جريحا على الأقل في انفجار كبير في كابول

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

أعلن المتحدث باسم ​وزارة الداخلية الأفغانية​ ​نصرت رحيمي​، إصابة 34 شخصا على الأقل بجروح في ​انفجار​ كبير هز ​كابول​ صباحا، وأدى إلى تصاعد سحب الدخان فوق العاصمة فيما تحطم زجاج محلات تجارية بعيدة عن موقعه.

وتتصاعد أعمال ​العنف​ في أنحاء ​افغانستان​ وفي كابول في وقت تجري ​الولايات المتحدة​ و​حركة طالبان​ مفاوضات للتوصل إلى اتفاق سلام قبل ​الانتخابات​ المرتقبة في 28 أيلول.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر 34 جريحا على الأقل في انفجار كبير في كابول لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا