34 جريحا على الأقل في انفجار كبير في كابول

أعلن المتحدث باسم ​وزارة الداخلية الأفغانية​ ​نصرت رحيمي​، إصابة 34 شخصا على الأقل بجروح في ​انفجار​ كبير هز ​كابول​ صباحا، وأدى إلى تصاعد سحب الدخان فوق العاصمة فيما تحطم زجاج محلات تجارية بعيدة عن موقعه.

وتتصاعد أعمال ​العنف​ في أنحاء ​افغانستان​ وفي كابول في وقت تجري ​الولايات المتحدة​ و​حركة طالبان​ مفاوضات للتوصل إلى اتفاق سلام قبل ​الانتخابات​ المرتقبة في 28 أيلول.